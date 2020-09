Eldorado oferece 1,8% de reajuste salarial aos trabalhadores

O número fica abaixo do que foi reivindicado pela classe

Nesta segunda-feira, 14, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose de Três Lagoas, representado por seus diretores, e executivos da Eldorado Brasil se encontraram para uma nova rodada de negociação referente ao Acordo Coletivo 2020/2021. Na ocasião, a empresa colocou na mesa uma proposta de 1,8% de reajuste salarial, prontamente recusada pela entidade sindical.





De acordo com Almir Morgão, presidente do Sindicato, a proposta não chega perto do que foi reivindicado pela classe. “Dentro da nossa pauta está um reajuste de 3% de ganho real, claramente distante do que foi apresentado. Vamos esperar uma devolutiva da empresa para que tenhamos números mínimos para levarmos a assembleia”.





A proposta da Eldorado Brasil também propunha 1,8% de aumento no piso salarial, ticket alimentação, além de 2,69% no auxílio creche e manter o mesmo valor atual nos benefícios de prêmio produtividade, filho excepcional e hora emergência.





Uma nova reunião foi agendada para o dia 28/09 às 14h na sede sindical.