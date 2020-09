Durante a pandemia o deputado Neno Razuk distribuiu R$ 1,2 milhão em emendas e realizou ações contra a Covid-19

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) reafirmou suas ações durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mesmo com as limitações impostas pelo trabalho remoto, o deputado deu continuidade aos trabalhos com R$ 1,2 milhão em emendas para o enfrentamento do novo coronavírus em diversos municípios.





“Toda a atividade parlamentar tem que ser para atender a população, por isso, defendo que o atendimento seja contínuo e se possível presencial. Sempre defendi as medidas para o combate ao contágio da Covid-19. Logo no início da pandemia, em março, fiz o pedido de suspensão das aulas na rede estadual de ensino e fui autor do pedido de suspensão das atividades, sem deixar o cidadão sem resposta”, lembrou.





O parlamentar também foi o precursor em temas que ganharam destaque mundial. “Por ser da região de Dourados, onde se concentra uma das maiores populações indígenas do Brasil, desde o início da pandemia passei a acompanhar ações realizadas dentro das aldeias e destinei diversas emendas parlamentares para que os prefeitos utilizassem no combate à Covid-19”.