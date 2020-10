DOURADOS| Eleições 2020: Barbosinha define coordenação geral da campanha

Partindo do princípio de que “exemplo de gestão deve começar em casa”, o candidato a prefeito da coligação “Reconstruir é o nosso desafio” (DEM/PSDB/Avante/MDB/Patriota/Podemos/PSB/PSD/Solidariedade), deputado Barbosinha, anunciou nesta quarta-feira (30) a composição da equipe que vai conduzir as articulações durante o período da campanha eleitoral.





O coordenador geral, apresentado por Barbosinha, é o advogado e empresário Laercio Pereira dos Santos, liderança representativa na sociedade e influente em vários segmentos do comércio, nos movimentos sociais e da comunidade. Além da coordenação geral, foi constituído um conselho político formado por representantes de todos os partidos coligados, sob a supervisão do ex-prefeito Braz Melo, do qual fazem parte ainda as principais lideranças que sustentam a candidatura de Barbosinha.





“Nós temos o melhor produto a oferecer, o Barbosinha é experiente, tem conhecimento e sabe o que quer, possui um currículo admirável, tem o aval do Governo, o respaldo da ministra Tereza Cristina, respeito pelo eleitor e vem para fazer uma campanha propositiva, que vai indicar a diferença de gestão que Dourados quer”, disse Laercio.