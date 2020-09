Domingo com máxima pode chegar a 42°C em MS

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 39°C. Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 10% em alguns municípios





Onda de calor se mantém em Mato Grosso do Sul neste domingo e a máxima pode atingir os 42°C. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém alerta de baixa umidade, podendo ser menor que 10%, e altas temperaturas para todo o Estado.





Na Capital, a máxima será de 39°C e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Em Dourados, segundo maior município da Capital, a temperatura pode atingir os 41°C e será acompanhada de tempo seco, com umidade entre 40% e 10%.





Em Corumbá, região Oeste do Estado, os termômetros podem chegar a atingir os 42°C e a umidade relativa do ar pode ser menos que 10%.





Calorão também se mantém na região norte do Estado no município de Coxim com temperatura de 41°C.





No municípios de Três Lagoas, a máxima fica em 39°C com umidade relativa do ar podendo 10%.





Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), quando o índice de umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante, pois o nível ideal vai de 60 a 80%.