Diego Simonete, a nova revelação do MS

Diego Simonete Santos, nascido em Campo Grande –MS, cantor, músico e compositor de direitos autorais, entre várias, suas músicas "TNT" e "Atende Aí", concentra fortes influências nos diversos estilos sertanejos, variando entre subgêneros (sertanejo raiz, romântico, universitário).





O cantor se apresenta em rádios, programas de televisão, participa de eventos beneficentes, além de possuir espaço nas principais casas de show da sua região.





Cantando desde seus 5 anos e preservando sua origem e raízes simples, Diego Simonete vem ganhando espaço na carreira musical devido ao seu talento, humildade e carisma em suas apresentações, além de seguir com uma bagagem de quem domina a arte de cantar, tocar e compor.





Atualmente, aos seus 20 anos o jovem sonha com novos caminhos e horizontes ao lado de seu pai Antonio Silva Santos, incentivador e braço direito desde o começo de sua trajetória, ao qual sonham com a gravação do videoclipe de sua música autoral "Atende Aí". (Transcrito do jornal O Progresso, de Dourados).





