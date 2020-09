Dia Mundial do Fisioterapeuta: a importância da profissão para a prevenção em saúde e tratamento de doenças

No dia 08 de setembro, é comemorado o dia do fisioterapeuta. O profissional da Fisioterapia tem como atribuições a atuação assistencial na prevenção e no tratamento de alterações ou complicações funcionais decorrentes de traumas, de doenças e do tempo prolongado de internação hospitalar, além da gestão e coordenação de serviços de saúde ou na produção científica.





Para a Cassems, a assistência trazida pela Fisioterapia é considerada um dos pilares para a prevenção e manutenção da saúde. Inclusive, há 8 anos, possui o Centro de Prevenção em Campo Grande e Dourados, com aulas para a movimentação física de beneficiários idosos.





O coordenador de Fisioterapia da Cassems, José Roberto Faker, aborda a importância da profissão. “A Fisioterapia é muito importante para manter corpo e mente saudável, porque não é possível a pessoa fazer uma atividade física se não tiver um corpo saudável. Consequentemente, a mente anda junto. Se um dos dois falharem, é uma engrenagem que não funciona direito. Então, fisiologicamente falando, o nosso corpo precisa estar bem alinhado, capacitado, alongado, fortalecido e preparado”.





De acordo com José Roberto, durante a pandemia da Covid-19, com a recomendação para o isolamento social, é possível que muitas pessoas entrem em uma rotina de sedentarismo. Por isso, fazer exercícios é muito importante. Que seja em casa, vendo televisão, mas que haja um estímulo”.





O profissional da Fisioterapia salienta que a Cassems entende a prevenção em saúde como fundamental para manter o bem-estar. “Com ênfase no envelhecimento com saúde, possuímos os Centros de Prevenção, com atividades para evitar que as doença se instalem, tendo boas práticas em saúde. Não existe limite de idade para fazer atividades físicas”.