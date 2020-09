Deputado Neno Razuk solicita melhorias em trecho da MS-485

Quase 35 quilômetros de estrada vicinal, entre os municípios de Amambai e Aral Moreira necessitam de pavimentação asfáltica. O pedido foi feito pelo deputado estadual Neno Razuk, que destacou na solicitação a importância da via para os moradores locais.





O trecho é utilizado para escoamento da produção agropecuária da região, além de dar acesso à Escola Agrotécnica Lino do Amaral Cardinal, onde também funciona o Centro de Pesquisa pela Fundação Mato Grosso do Sul.





Outro pedido do deputado se refere à recuperação asfáltica de trechos da MS-386, MS-156 e MS-295. Obras de tapa-buraco têm sido realizadas, mas não são suficientes para que as estradas suportem intenso tráfego de veículos. O deputado também solicitou a pavimentação asfáltica da Rua Caiuás, interligando a rotatória do Anel Viário, no acesso ao Hospital da Missão Caiuás, em Dourados.