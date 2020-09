Deputado Marçal Filho beneficia Dourados com recursos para saúde, educação e assistência social

Outros municípios do Estado também receberam emendas do deputado ©ARQUIVO

A segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Dourados, foi contemplada pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB), com o valor de R$ 700 mil, oriundo de emenda parlamentar. O recurso atende instituições de ensino do município e as secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social.





Na área da educação foram atendidas com R$ 40 mil, cada, as escolas municipais Sócrates Câmara, Aurora Pedroso Camargo e Rosa Câmara, além da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Educação e do Esporte-ABCD. Os recursos serão utilizados para compra de materiais permanentes como ares condicionados, computadores e mobiliários.





A Secretaria Municipal de Educação foi beneficiada com outros R$ 100 mil para aquisição de materiais, totalizando R$ 260 mil de investimentos na área da Educação. Já a Secretaria de Assistência Social recebeu R$ 80 mil, dos quais R$ 40 mil serão enviados ao Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto, também para aquisição de materiais que vão garantir melhorias ao local.





A área da saúde foi beneficiada com R$ 360 mil, sendo R$ 100 mil para aquisição de equipamentos para postos de saúde e R$ 260 mil para ser aplicado no combate à pandemia do novo coronavírus.





O deputado estadual Marçal Filho acredita que os investimentos serão de grande valia para Dourados. "Esses investimentos resultarão em ganho não só para os moradores dos bairros atendidos pelas escolas, postos de saúde, mas para toda Dourados", disse o parlamentar.





Outros municípios de Mato Grosso do Sul como Amambai, Douradina, Bandeirantes, Fátima do Sul, Itaporã, Nova Andradina, Rio Brilhante e Vicentina também foram beneficiados com as emendas. Caarapó e Ribas do Rio Pardo estão na lista para receber recursos ainda este ano.