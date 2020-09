Deputado Felipe Orro solicita obras de pavimentação em ruas de Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao governo indicando a viabilização de recursos para dar sequência ao início das obras de pavimentação asfáltica em seis ruas localizadas no município de Anastácio, com base no ofício da Câmara de Municipal encaminhada ao gabinete do parlamentar, de autoria do vereador Marcelo Meireles. “Serão obras de grande importância para o desenvolvimento desta localidade em Anastácio que atenderão as famílias e o comércio local que sofrem com a falta de asfalto”, afirma Felipe.





O pedido para realização do serviço de pavimentação abrange as ruas: Inocêncio Vitor, entre as ruas João Pessoa e João Leite Ribeiro; Carlos Luzardo, entre as ruas Azziz Scaff e Bahia; João Câncio Alves, entre as ruas Azziz Scaff e são Paulo; Dom Aquino, entre as ruas Azziz Scaff e Bahia; Expedicionário Cândido Gomes, entre as ruas João Leite ribeiro e Av. Porto Geral; e Nelson Barbosa Rios, entre a rua João Leite Ribeiro e a Av. JK.





A indicação foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja com cópia ao secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith, e aguarda resposta do governo.





ASSECOM