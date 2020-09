Deputado Evander Vendramini pede melhorias no abastecimento de água de Corumbá e Ladário

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou requerimento à Empresa de Saneamento de MS (Sanesul) sobre melhorias nos sistemas de abastecimento de água de Corumbá e Ladário. O requerimento foi encaminhado eletronicamente durante sessão remota da Assembleia Legislativa.





Conforme o documento, o parlamentar requereu informações sobre medidas já implementadas ou em desenvolvimento que visem minimizar as consequências da baixa captação de água atual, em razão do nível do Rio Paraguai, principal fornecedor natural de água às residências de Corumbá e de Ladário, estar bem abaixo do ideal.





“Pedi informações à Diretoria da empresa sobre quais são as ações que a Sanesul está adotando para evitar a falta de água em Corumbá e Ladário. Também solicitei a ampliação da captação de água, que é feita quase que exclusivamente através do Rio Paraguai. A população está cansada de sofrer com a falta de água durante a estiagem. É preciso resolver essa situação definitivamente”, afirmou Evander.