Deputado Cabo Almi quer as Forças Armadas combatendo incêndio no Bioma Pantanal

Preocupado com a saúde do Bioma Pantanal, o deputado Cabo Almi (PT) fez uso da tribuna virtual para cobrar do governo federal uma tomada de posição urgente que possa dar uma resposta prática com a destinação de parte do contingente do Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica para que seja combatida as queimadas e possíveis incêndios criminosos que estão destruindo por inteiro a mata nativa, as aves e os animais silvestres em toda a extensão do pantanal de Mato Grosso do Sul e do Estado vizinho Mato Grosso.





Em sua solicitação protocolada junto a mesa diretora da Assembleia Legislativa, Cabo Almi pede o envolvimento do governador Reinaldo Azambuja, da bancada federal de Mato Grosso do Sul, através do seu coordenador, deputado Beto Pereira, para que faça chegar às mãos dos ministros do meio ambiente, Ricardo Salles e da defesa, General Fernando Azevedo e Silva, a nossa solicitação para que seja disponibilizado o envio de homens das Forças armadas e equipamentos suficientes para o enfrentamento dos incêndios, tragédia ambiental que já tomou grandes proporções e que estão destruindo a fauna e flora do nosso Pantanal.





Neste momento não se pode ficar no discurso do “planejamento” fazendo conta para saber como alocar recursos financeiros para se contratar reforços ou medidas semelhantes para apagar o fogo que avança a cada minuto. Somente as Forças Armadas podem neste momento dar um suporte com suas brigadas de incêndio para auxiliar os bombeiros militares, brigadistas e voluntários que têm atuado no combate ao fogo e também no resgate dos animais silvestres que estão agonizando com esse desproporcional desastre ambiental, concluiu Cabo Almi.