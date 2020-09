Deputado Barbosinha homenageia os 20 anos do curso de Direito da UFGD em sessão da Assembleia

Autor da indicação protocolada na casa, em parceria com o colega Marçal Filho, do PSDB, o deputado Barbosinha (DEM) homenageou, na Assembleia Legislativa, os 20 anos da criação do curso de Direito atualmente oferecido pela UFGD, em Dourados, com uma Moção de Congratulações. Barbosinha é professor efetivo, concursado pela instituição, atualmente licenciado para o exercício do mandato parlamentar.





Na justificativa que acompanha a exposição de motivos para propor a indicação, o deputado douradense lembra que o curso nasceu “como uma promessa de esperança e transformação para o século XXI que se aproximava”, ainda como parte do campus de Dourados da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), atendendo demanda da comunidade local que ansiava por um curso dessa envergadura no período noturno.





Os três primeiros professores efetivos do novo curso foram Helder Baruffi, James Galinati Heim e Antonio Graça, e Helder o coordenador e o primeiro diretor. “Esses professores foram muito importantes para o nível de excelência que o Curso de Direito da UFGD alcançou nos tempos atuais”, enaltecem Barbosinha e Marçal Filho, ambos profissionais da área.





Com a criação da UFGD, no ano de 2005, por meio da Lei 11.153, os cursos então existentes passaram a incorporar à recém-criada instituição federal de ensino superior. “O curso de Direito, transferido para a nova instituição de ensino, se consolidou como um dos cursos mais concorridos da UFGD”, obtendo o reconhecimento ainda nos primeiros dias de janeiro de 2006, conforme a Portaria MEC 59 do MEC.





“Buscando a formação dos futuros juristas, o curso de Direito zela por compreender e disciplinar as relações entre os indivíduos em sociedade, em uma perspectiva integral, técnico-jurídica, humanística e prática, orientada para a interdisciplinaridade e para as transformações sociais”, destaca o teor da indicação. “Já são duas décadas de formação educacional de excelência. Todo este esforço investido por professores, técnicos e alunos faz com que o curso de Direito da UFGD tenha recebido todos os selos OAB recomenda, bem como é o curso que mais aprova no Exame da OAB de acordo com pesquisa requisitada pela própria Ordem dos Advogados à Fundação Getúlio Vargas, e publicado em 2020”, acrescenta Barbosinha.





O parlamentar diz que subscreve a moção parabenizando o curso de Direito da UFGD, com o coração transbordando de felicidade, pois "estou hoje deputado estadual, mas sou professor concursado desta valorosa instituição, me orgulho de ter participado desde o início e contribuído para a elevação do ensino e do reconhecimento nacional do curso”, colocado entre os 161 melhores do Brasil que atendem à excelência, regularidade e qualidade mínimas compatíveis com as expectativas da OAB e da sociedade brasileira.