Deltan Dallagnol deixa o comando da Lava Jato

O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira vai assumir as funções de Deltan à frente da Lava Jato.

©DR A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná comunicou nesta terça-feira (1º) a saída do procurador Deltan Dallagnol, à frente do grupo no estado há seis anos.





Em nota, o MPF (Ministério Público Federal) informou que o desligamento se deu por questões de saúde familiar.





"Por todo esse período, enquanto coordenador dos trabalhos, Deltan desempenhou com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções, reunindo raras qualidades técnicas e pessoais", diz a nota do MPF.





O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira vai assumir as funções de Deltan à frente da Lava Jato. Ele é o membro mais antigo da procuradoria no Paraná. Oliveira já atua na operação, no grupo mantido na PGR (Procuradoria-Geral da República) em Brasília.