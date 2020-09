Data para atualização do Cadastro Agropecuário termina hoje, deputado Cabo Almi espera do governo sua prorrogação

O deputado estadual Cabo Almi (PT), requereu na sessão virtual do dia 22 de setembro, (protocolo nº 02256/2020) da Assembleia Legislativa, a suspensão do prazo com vencimento para esta quarta-feira, 30 de setembro, a Atualização do Cadastro da Agropecuária, em virtude da pandemia do corona vírus – Covid-19, por ter provocado profundas mudanças no comportamento e práticas em toda a sociedade, que afetou também os trabalhadores rurais, sobretudo os da agricultura familiar, com exigências de protocolos diversos para se evitar a contaminação com o vírus, sobretudo, pela ausência dos atendimentos presenciais com regularidades nas Agências Fazendárias no Mato Grosso do Sul.





A preocupação do parlamentar, se estende a todos os trabalhadores que vivem da produção rural, independente da atividade ou do tamanho da propriedade, mas a maior demanda vem dos assentamentos do interior do Estado, eles possuem uma preocupação comum que se esbarra no prazo final, neste (30 de setembro), para a apresentação dos documentos, sem os quais a inscrição estadual será suspensa ou cancelada, conforme preconiza o decreto estadual nº 15.445/20.





A solicitação foi endereçada ao Governador Reinaldo Azambuja, extensiva ao secretário de estado do meio ambiente, desenvolvimento econômico, produção e agricultura familiar - Semagro, Jaime Verruk, e ao secretário de estado de fazenda, Felipe Mattos.





Cabo Almi diz que, mesmo sendo hoje a data limite para a atualização do cadastro agropecuário, continua acreditando na sensibilidade do governador Reinaldo Azambuja para atender esta solicitação, feita no dia 22 de setembro, para que seja flexibilizado este prazo até o final deste ano, permitindo aos trabalhadores rurais em nosso Estado a possibilidade de atualizar o cadastro de suas propriedades junto as Agências Fazendárias em prazos mais favoráveis.