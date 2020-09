COVID19| Ministério da Saúde encaminhou 66 mil testes de coronavírus sem registro da Anvisa para MS

Mato Grosso do Sul recebeu 66,7 mil testes para coronavírus que foram distribuídos pelo Ministério da Saúde sem o registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A SES (Secretaria de Estado de Saúde) ressalta que não houve problemas com os testes realizados pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).





Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo nesta semana denunciou a compra feita pelo Ministério da Saúde de um lote de testes com pedido de registro indeferido pela Anvisa. Os testes foram distribuídos a laboratórios públicos para detecção de Covid-19, incluindo Mato Grosso do Sul.





A Anvisa indeferiu o pedido de registro dos testes, mas os testes foram enviados a laboratórios centrais de saúde pública do país mesmo assim. Foram 1,93 milhões de testes distribuídos, o investimento total soma o valor de R$ 208 milhões.





O teste é o ‘Biomol Onestep/Covid-19’, do tipo RT-PCR. O teste analisa as partículas de vírus no organismo a partir da coleta por swab, que é colocado na narina do paciente. De acordo com a SES, Mato Grosso do Sul recebeu 66.720 testes deste tipo e 60.576 já foram usados.





“A Secretaria de Estado de Saúde destaca que nunca houve problemas com os testes realizados pelo Lacen/MS. Todo exame realizado pelo Lacen/MS é colocado um controle junto das amostras para ter certeza de que a reação foi validada”, disse em nota.





A Anvisa disse à reportagem que “alguns produtos” estão autorizados a serem utilizados sem registro, “no contexto das excepcionalidades da pandemia”.









Mato Grosso do Sul já realizou 217,7 mil testes para coronavírus desde o início da pandemia. Há 53.406 casos confirmados da doença e 967 mortos. Há 44.017 pacientes curados de Covid-19.