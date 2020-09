COSTA RICA| Eleições 2020: Candidatos do MDB e PP vão para disputa pela Prefeitura

Só uma chapa registrou candidaturas no TRE, por enquanto

De cima para baixo, candidatos a prefeito e vice do MDB e DEM; PP e PSDB ©Deyvid Guimarães Dois candidatos colocaram vão disputar às eleições para prefeito de Costa Rica, 384 quilômetros de Campo Grande. Atualmente, o prefeito é Waldeli dos Santos Rosa (MDB), que termina seu segundo mandato consecutivo no fim de 2020.



MDB e DEM





O mesmo partido lançou Leandro Bortolazii como candidato a prefeito. Ele é farmacêutico bioquímico, empresário e também servidor do Executivo daquele município, atuando como técnico em tratamento de água e esgoto, após aprovação em concurso público em 2000. Foi secretário de Assistência Social.





Anderson Dias, empresário, é o candidato a vice-prefeito, do DEM. Segundo o registro da candidatura da chapa, no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), eles vão para disputa com apoio de Republicanos, PDT, PTB, PSL, Cidadania, PSB, Solidariedade, PT, além do DEM.





PP e PSDB





O Partido Progressista lançou o Delegado Cleverson para disputa pela Prefeitura, em uma composição com Roni Costa, do PSDB. O nome dos dois ainda não está registrado no TRE, mas o prazo segue até 26 de setembro. O nome para o Executivo municipal é delegado da Polícia Civil, professor universitário e escritor.





Candidato a vice-prefeito, Roni é vereador, contador e atua no Sindicato Rural Patronal de Costa Rica, segundo informações publicadas em sua página no Facebook.





Fonte: Midiamax - c om informações do site MS Todo Dia