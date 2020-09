COSTA RICA| Com 100% de recursos próprios município terá Centro de Hemodiálize

A implantação foi confirmada pela Secretaria de Saúde e contará com 10 máquinas para fazer a Hemodiálises

Adriana Tobal, afirmou que o município teve a aprovação após uma reunião de Inter gestores no estado dos 79 município do estado e que agora será publicada a resolução de autorização e que Costa Rica, já estará licitando a compra das máquinas.

Segundo a competente gestora da saúde de Costa Rica, já foram iniciados os preparativos das alas destinas as salas, que ficaram no anexo ao posto de emergência do Covid-19.

Mais uma grande conquista para o município que tem na sua Secretária, uma pessoa que não tem medido esforços em buscar esses benefícios para a população.

Hoje Costa Rica disponibiliza de 10 leitos de UTI para tratamento da COVID.

