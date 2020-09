CORUMBÁ| Prefeito confirma positivo para covid-19, em rede social

Prefeito confirmou positivo em rede social e disse estar isolado com sintomas leves

Marcelo Iunes disse estar com sintomas leves da doença ©Reprodução | Facebook

O prefeito de Corumbá Marcelo Iunes testou positivo para covid-19. A informação foi publicada em rede social nesta terça-feira (8), dia em que o município a 429 quilômetros de Campo Grande ocupa o 3º lugar no ranking estadual de mortes pela doença.





Em sua página no Facebook, o prefeito relata que apresenta sintomas leves e está bem. “Já estou em isolamento social e estou seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde”, diz a postagem.





Iunes ainda relata que continuará trabalhando de casa e agradece todas as orações e votos de melhora.





Boletim – Em boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), Corumbá atingiu hoje a marca das 106 mortes por covid-19, com 2.994 casos confirmados da doença.





O município fica atrás apenas de Campo Grande em sepultamentos. A Capital lidera o ranking com 405 óbitos e 23.457 confirmações de covid. Em relação ao número de infectados, Corumbá aparece atrás de Dourados, que já soma 6.077 casos da doença, ams tem só 83 óbitos.





A cidade também é recordista em lotação de UTIs. Atualmente 89% das vagas estão ocupadas.











Fonte: CAMPO GRANDE NEWS