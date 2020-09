Corpo de camelô desaparecido é encontrado em cova rasa na fronteira

Homem foi executado e teve corpo semienterrado na zona rural de Pedro Juan

Corpo de paraguaio foi encontrado em mata e reconhecido por familiares ©Marciano Candia

O corpo do camelô Freddy Riquelme, 36, que estava desaparecido desde domingo (30), foi encontrado por volta de 12h desta quarta-feira (2) na zona rural de Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.





Dono de uma barraca localizada na Linha Internacional, o “casilero”, como os ambulantes são conhecidos no Paraguai, foi executado com pelo menos três tiros de pistola 9 milímetros na cabeça.





Marcos Prieto, médico forense que foi ao local com agentes da Polícia Nacional, disse que o assassinato ocorreu no mesmo dia do desaparecimento.





O corpo foi semienterrado em uma cova rasa e deixado com o braço para fora. Na hora do almoço, pessoas que passavam pelo local encontraram o corpo no meio de uma mata nos arredores de Pedro Juan Caballero.





Como o corpo já estava em decomposição, familiares de Freddy Riquelme fizeram o reconhecimento através das roupas. Testemunhas afirmam que no domingo ele assistia pela TV, na casa de um primo, ao clássico do futebol paraguaio entre Cerro Porteño e Olímpia pela primeira fase do campeonato nacional.





No intervalo do jogo, ele disse ao primo que iria sair e voltar em seguida, mas não foi mais visto. A polícia acredita que Freddy tenha sido sequestrado na rua e levado para a mata, onde foi executado e jogado na cova rasa.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS