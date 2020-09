Convênio entre Prefeitura de Campo Grande e universidade prevê estágio e repasse de R$ 2,2 milhões

Estudantes farão estágio nas áreas de Psicologia e Medicina em postos de saúde







Convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e a Anhanguera Educacional prevê estágio de estudantes em postos de saúde com repasse de R$ 2.267.800,00. O extrato do convênio foi divulgado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), na quarta -feira (2)





Na publicação, está descrito que trata-se de “cooperação institucional” com “a finalidade de implementação das condições necessárias” para os programas Interinstitucional de Interação Ensino Serviço-Comunidade, na área de Medicina e Psicologia. Ainda, o de Estágio Supervisionado em Atenção Primária.





Segundo a assessoria da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), as instituições de ensino fazem parceria para que o município receba os alunos. Em contrapartida, é repassado no convênio um montante para “investimento e aprimoramento no serviço de educação permanente”.