Cinco apostas acertam a quina da Mega-Sena em Mato Grosso do Sul

Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado (5)

©FRANCISCO BRITTO

Espalhados pela Capital e interior, cinco sortudos de Mato Grosso do Sul acertaram na quina da Mega-Sena, levando R$ 39 mil para casa. Já os ganhadores de R$ 95 milhões fizeram apostas em Campinas (SP) e on-line.





Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal, três dos ganhadores da quina apostaram na Capital. Dois jogos foram feitos na Lotérica Campo Grande e outro na Quina de Ouro. Por ter apostado em 9 números, um dos sorteados levou R$ 156.114,96.





Já no interior, a sorte foi para cliente da Loterias Bonito, com jogo simples, e outro para Sidrolândia, com aposta em bolão, em que os vencedores levaram R$ 78 mil.





O próximo sorteio da Mega será na quarta-feira (9), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. Para conferir todos os vencedores desta sábado é só clicar neste link





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS