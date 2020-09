Casal é encontrado morto em estrada vicinal na MS-040

Conforme apurado pela reportagem, os dois foram levados até o local, onde foram executados com tiros na cabeça

Casal foi encontrada em estrada vicinal na MS-040 ©Direto das Ruas

Casal ainda não identificado foi encontrado morto a tiros na manhã deste sábado (5), numa área de chácara da estrada vicinal da MS-040, em Campo Grande.





Conforme apurado pela reportagem, os dois foram levados até o local, onde foram executados com tiros na cabeça, próximo à Chácara Agrícola da Uniderp.





As vítimas estavam próximas uma da outra. Vestida de camiseta vermelha, a mulher estava com um short azul abaixado até a altura dos joelhos. Será investigado se houve violência sexual. Ela tinha ferimentos de arma de fogo na testa e no braço. Já o homem vestia camiseta preta e bermuda listrada. Ele foi executado com tiro na nuca.





O casal não portava documentação. Há suspeita de que crime tenha sido um acerto de contas. Os corpos foram levados ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e identificação. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS