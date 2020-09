Carro pega fogo em frente a Santa Casa e mobiliza bombeiros

Carro ficou com a frente destruída

©Leonardo França

Um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10) na rua Rui Barbosa em frente ao hospital Santa Casa e ficou com a frente destruída. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado até o local para o combate das chamas.





O fogo começou no motor do carro e segundo o dono do veículo, ele teria escutado um barulho no dia anterior no carro e o levaria nesta sexta (10) até uma oficina, mas quando deu partida o veículo começou a pegar fogo. Ele, então, teria usado o extintor do carro, mas sem sucesso.





Um motorista que passava parou para ajudar e os brigadistas que estavam no hospital também foram ajudar na contenção das chamas. O homem que é de Paranaíba e tinha vindo trazer o irmão para ficar com a mãe, que está internada no hospital, disse não saber o valor do prejuízo. O carro não tinha seguro.