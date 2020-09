Carretas colidem de frente e dois motoristas morrem na MS-386

Um dos veículos estava carregado com cimento

Duas pessoas morreram no local ©Capitan Bado Nesta sexta-feira (11), colisão frontal entre duas carretas matou dois caminhoneiros na região de Aral Moreira, a 402 quilômetros de Campo Grande. Os veículos seguiam em sentidos opostos quando teriam colidido.





Conforme as primeiras informações, um dos veículos transportava cimento e, com a colisão, a carga ficou espalhada na pista. Assim, com o acidente os dois motoristas chegaram a ficar presos nas cabines e morreram no local.





Além disso, o trânsito ficou impedido, já que as carretas ficaram na diagonal, sobre as duas pistas. Ainda não há identificação das vítimas.

