CAPITAL| Prefeitura prorroga proibição do corte de água por mais 30 dias

Fica proibido o corte de água em Campo Grande por mais 30 dias, conforme publicado em decreto no Diário Oficial (Diogrande), na manhã desta sexta-feira (18). A publicação tem efeito a partir da última quarta-feira (16).

Segundo o Diogrande, as contas vencidas durante a vigência do decreto ainda poderão ser parceladas em até 36 vezes, sem cobrança de juros e correção monetária. Assim com tem sido prorrogada até então, a suspensão da cobrança pode ser estendida mais uma vez conforme necessidade.

Desde março, a Prefeitura tem adotado a medida para que as famílias que tiveram a renda prejudicada por conta da pandemia do Covid-19, não tenham interrupção dos serviços em suas residências.