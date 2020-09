CAPITAL| Praça do Rádio recebe o plantio de árvores nativas

©DIVULGAÇÃO A Praça do Rádio Clube, localizada no centro de Campo Grande, começou a receber nesta manhã o plantio de espécies nativas. A ação é desenvolvida pela Semadur e, nesta primeira etapa serão plantadas espécies de árvores sete copas, ipê amarelo, pau-brasil, ipê-rosa e paineira-barriguda. As mudas são oriundas do Viveiro Municipal Flora do Cerrado e a primeira espécie plantada foi a pau-brasil.





A escolha da praça tem o intuito de aumentar a quantidade de espécies no local. A superintende de fiscalização e gestão ambiental da Semadur, Gisseli Giraldelli, comenta sobre esse ciclo de vida das espécies “As arvores são indivíduos vivos que um dia morrem, portanto, em que pese o fato de que muitas têm o ciclo de vida bem longo podendo viver por séculos, nos ambientes urbanos devido à diversas adversidades que elas enfrentam, este ciclo é reduzido. Desta forma precisamos ter essa preocupação de sempre plantar novas árvores a todo tempo, garantindo a presença de indivíduos arbóreos de todas as idades, para que não faltem e que tenhamos sempre os seus serviços sem cessar. Por isso, temos ações de plantios permanentes e nos locais onde há espaços adequados para o plantio, nesses locais estaremos sempre plantando, pois o processo de arborização trata-se de uma situação dinâmica”.





Serão plantadas cerca de 100 mudas na Praça do Rádio que é administrada ela Sectur, "Campo Grande é uma das capitais mais arborizadas do nosso país e temos o dever de manter esse posto enquanto campo-grandenses. A Praça do Rádio vai ficar ainda mais colorida e bonita com o plantio dessas mudas" enfatizou Max Freitas, secretário municipal de Cultura e Turismo.





E os plantios nas vias públicas serão intensificados com a chegada do período das chuvas.