CAPITAL| PP confirma Esacheu candidato a prefeitura e tem ex-Podemos como vice

Procurador de Justiça aposentado e ex-presidente da Santa Casa de Campo Grande, o advogado Esacheu Cipriano Nascimento foi confirmado nesta tarde de terça-feira (8) como candidato a prefeitura pelo PP - partido que esteve à frente do Executivo municipal entre os anos de 2013 e 2016, com Alcides Bernal e seu vice, Gilmar Olarte.





A convenção foi realizada presencialmente na sede do partido, na Capital, e oficializou também a candidatura de uma chapa com 44 postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal. Ao todo, serão 30 homens e 14 mulheres buscando a vereança.





Desses 44, um concorre a reeleição, o radialista Cazuza. Dharleng Campos e Valdir Gomes, eleitos em 2016 pela sigla, trocando de partido na última janela partidária. Dharleng foi para o MDB, enquanto Valdir foi para o PSD.





Esacheu afirma que o registro da chapa no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) deve acontecer ainda nesta semana. Seu vice será o empresário Venício Leite de Oliveira, de 54 anos, que chegou a cogitar candidatura pelo seu ex-partido, o Podemos, mas acabou trocando de sigla neste ano.





"Quando decidimos disputar as eleições, tivemos que conhecer melhor ainda Campo Grande. Isso foi no final de fevereiro. De lá pra cá, visitamos mais de 300 bairros, constatamos as angústias da população, as fragilidades nos serviços públicos. Foi um bom momento para conhecer melhor a cidade e construir um projeto para ela", frisa Esacheu.





O agora candidato a prefeito ainda revela que, junto com Venício, outros ex-integrantes do Podemos o acompanharam - a sigla, antigo PTN, deve concorrer a prefeitura com o nome de seu presidente regional, Sérgio Murilo.





Fator Bernal - Ex-prefeito e ex-presidente dos progressistas no Mato Grosso do Sul, Alcides Bernal, não compareceu a convenção. Contudo, Esacheu garante que sua candidatura conta com apoio do líder partidário, inclusive com um vídeo feito por ele circulando entre apoiadores.





"Ele esteve conosco várias vezes na pré-campanha e fez circular esse vídeo de apoio a nossa candidatura a prefeito e a candidatura dos vereadores. Temos uma dívida com o Bernal de promover a defesa dele para reconquistar o cargo de deputado federal. É um compromisso nosso, já que ele é deputado eleito, só não pode tomar posse", comenta Esacheu.





Além disso, o candidato a prefeito frisa que, quanto a chapa minoritária, o objetivo do partido nessas eleições é "eleger a maior bancada já eleita pelo PP na história de Campo Grande". Atualmente, o PP conta também com um deputado estadual, Evander Vendramini.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS