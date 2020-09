CAPITAL| Incêndio atinge Atacadão na Duque de Caxias e funcionários saem às pressas [VÍDEO]

Incêndio que atinge a loja do Atacadão na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, na tarde deste domingo, é de grandes proporções. A fumaça é vista de longe e as chamas estão altas, tomando a fachada da loja e invadindo o interior.





Dentro da loja, é possível ver os bombeiros civis combatendo as labaredas nas prateleiras de produtos à venda. Há o temor, ainda, de que o incêndio passe para uma casa vizinha. Os bombeiros enviaram pelo menos seis equipes com veículos de combate ao foto e também pediram apoio da Águas Guariroba.





Estrutura - Os bombeiros, segundo a reportagem apurou, pediram apoio da Águas Guariroba para combater o fogo. Seis veículos da Corporação e mais um da companhia , com capacidade para 15 mil litros de águas, vai ser empregado.





Ainda não há detalhamentos sobre onde as chamas começaram. Há fogo tanto dentro da loja quando em um terreno vizinho, aos fundos. As chamas expulsaram literalmente clientes do lugar. Imagens recebidas mostram que as labaredas atingem as prateleiras cheias de produto.