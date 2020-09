CAPITAL| Central de Controle vai interligar repartições públicas de Campo Grande

Com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, a Capital receberá, por meio do projeto Conecta Campo Grande, a implantação de 70 mil metros de rede de fibra ótica para a interligação das repartições públicas municipais, além da criação de uma Central de Controle Integrado, que vai garantir mais agilidade e eficiência na prestação de serviços aos cidadãos.





O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), foi assinado nessa quinta-feira (17) junto com outros projetos que, juntos, somam aproximadamente R$ 100 milhões em melhorias para a capital sul-mato-grossense nas áreas da tecnologia, infraestrutura urbana, esporte, turismo e cultura.





O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso, explica que além dos planos de engenharia, um grande e moderno projeto na área de tecnologia irá garantir a construção de uma novíssima rede de fibra ótica para interligar todas as unidades administrativas municipais.





Ainda na área de tecnologia da informação será criada a Central de Inteligência e Monitoramento de Indicadores, esta que irá apoiar com dados e informações estratégicas todas as áreas da administração municipal. No local estarão reunidos o Centro de Controle Integrado da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, o Centro de Controle Operacional da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, a Sala da Gestão Municipal, a Central de Projetos e a sede da Agetec.





Os investimentos em uma rede de fibra ótica vêm para consagrar o já iniciado projeto de transformação digital implantado na Capital nos últimos três anos, com a criação do Conecta Campo Grande.





As possibilidades de uma rede de alta velocidade vão desde a expansão na oferta de um sinal de internet de qualidade para muito mais locais, a redução da quantidade de equipamentos que utilizam energia para transmissão dos dados, a ampliação na oferta de serviços digitais, a possibilidade de expansão do vídeomonitoramento para todas as localidades, além da economia gerada pela transformação de processos físicos em digitais, refletindo também em transparência nos processos públicos.







©DIVULGAÇÃO “O crescimento de uma cidade pode ser medido pelo desenvolvimento dos diversos setores e passa pela maior e melhor ofertas dos serviços entregues para a população. A tecnologia tem papel importante na construção de uma cidade próspera e preparada para os próximos anos e, neste sentido Campo Grande já demonstra que está preparada para os próximos anos”, justifica Paulo Cardoso.



SECOM