Capital celebra Semana da Árvore com ações de distribuição, plantio e conscientização ambiental

Campo Grande, capital reconhecida mundialmente como “Tree Cities of the World”, em tradução livre “Cidades Árvores do Mundo”, celebrará o Dia da Árvore (21 de Setembro) com ações que incentivam o plantio e a conscientização em relação aos benefícios oferecidos pela arborização urbana.





A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) está organizando as ações de entrega das mudas à população nos dias 21 e 26 de setembro no sistema drive thru visando garantir os protocolos necessários para o combate à COVID-19. No dia 21 (segunda-feira) serão entregues mil mudas de árvores frutíferas estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), a partir das 14h, com a entrada dos veículos realizada pela Rua Cândido Mariano e saída pela Rua 25 de Dezembro.





Já no dia 26 (sábado), seis mil mudas de árvores frutíferas serão entregues a partir das 7h30 Rua Barão do Rio Branco esquina com a Rua Arthur Jorge, no mesmo sistema drive thru, ao lado do Paço Municipal. As entregas acontecerão até finalizarem as mudas.





O órgão destaca que somente serão entregues mudas no sistema drive thru para evitar a aglomeração.





No dia 22 será realizado o plantio simbólico de cinco de árvores na Praça do Rádio Clube. E posteriormente, assim que o período das chuvas iniciar, serão plantadas mais árvores no local.





O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, explica que em virtude da Pandemia e do período de estiagem as distribuições de mudas foram reduzidas e os plantios adiados “Estamos num período delicado onde enfrentamos uma Pandemia e um período longo sem chuva, então estamos nos adaptando ao novo normal e à nossa realidade. Porém, não podíamos deixar de celebrar essa data tão significativa para o campo-grandense que valoriza as árvores da nossa cidade sem deixar de prezar pela saúde e cuidados com a população”.





Nos dias 24 e 25 será realizado o 2º Fórum de Arborização para Cidades Sustentáveis de Mato Grosso do Sul. Totalmente online, o evento discutirá a legislação e gestão da arborização urbana, com a participação de renomados especialistas na área, inclusive com a participação da superintendente de fiscalização e gestão ambiental da Semadur, Gisseli Giraldelli, apresentando as ações e desafios que Campo Grande tem cumprido e que resultaram na certificação de Campo Grande como uma “Tree Cities of the World”.





As inscrições para participar do Fórum podem ser feitas através deste link.





Programação do 2º Fórum de Arborização para Cidades Sustentáveis de Mato Grosso do Sul





Quinta, 24 de setembro de 2020





14:00 - Política Nacional de Arborização Urbana (com Engenheiro Florestal Daniel Caiche - Prefeitura de São Carlos - SP)





15:00 - Construção da Legislação Municipal de Arborização Urbana (com Bióloga Maria do Carmo Conceição Sanchotene - Embaúba Paisagismo)





16:00 - Roteiro para Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana (com a Eng. Sanitarista e Ambiental Andreliz Silva Souza da SEMAGRO)





Sexta, 25 de setembro de 2020





14:00 - Convivência de Arborização com as demais infraestruturas em uma cidade (com Arquiteta e Urbanista Eliane Guaraldo - PGRN | UFMS)





15:00 - Gestão de conflitos: companhias energéticas e demais serviços essenciais (com Engenheiro Florestal Samuel Kaywá Arruda Pereira)





16:00 - Desafio Tree City para Cidades do Mato Grosso do Sul (com Bióloga Gisseli Giraldelli - SEMADUR - Prefeitura Municipal de Campo Grande)