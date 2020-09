CAPITAL| Bombeiros fecham Afonso Pena para resgatar jovem que ameaçava se jogar

Jovem foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros no viaduto da Avenida Ceará nesta manhã

O Corpo de Bombeiros resgatou uma jovem, que estava debruçada e ameaçava se jogar do viaduto da Avenida Ceará com a Afonso Pena, no final desta manhã (13). Durante os procedimentos, o trânsito chegou a ficar fechado parcialmente nos dois trechos, gerando um pequeno engarrafamento, mas depois foi liberado.





A jovem foi até o local por meio de carro de aplicativo. Quando o motorista percebeu que estava ela se debruçou sobre o viaduto, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local foi montada uma estrutura, com três viaturas e maca preparada para qualquer incidente.





Duas viaturas da Polícia Militar também chegaram para reforço. A equipe de negociação do Corpo de Bombeiros assumiu os trabalhos. Eles aproveitaram um momento de distração da jovem para resgatá-la e evitar que se jogasse do viaduto.





Durante o resgate um trecho da Avenida Ceará, assim como outro da Afonso Pena foram interditados. Depois do salvamento, o trânsito foi liberado no local. O incidente ocorre justamente no mês do “Setembro Amarelo”, que se trata de uma campanha nacional de prevenção ao suicídio.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS