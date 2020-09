Candidatos à prefeitura de Campo Grande, Dagoberto e Kelly testam positivo para covid-19

Postulantes ao Executivo municipal pelo PDT confirmaram diagnóstico da doença em publicações no Facebook

Dagoberto e Kelly Costa, ao centro, durante convenção do PDT em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO/ARQUIVO Menos de uma semana depois de ter seu nome confirmado pelo PDT para disputar a prefeitura de Campo Grande, o deputado federal Dagoberto Nogueira testou positivo para novo coronavírus.





No Facebook, o parlamentar escreveu que a rotina em Brasília (DF) e as agendas de olho nas eleições deste ano o deixaram mais exposto, “mesmo com todos os cuidados necessários”.





Nogueira relatou que recebeu diagnóstico hoje (8), mas está assintomático. O deputado garante estar isolado em casa, “tomando todos os cuidados necessários” e prometeu manter compromissos possíveis de maneira remota.





Dagoberto Nogueira ainda recomendou teste a quem teve contato com ele, como a candidata a vice-prefeita pelo PDT, Kelly Costa, que já confirmou estar infectada.





Também via Facebook, hoje, Kelly usou discurso semelhante ao do deputado federal. Ela assegurou estar sem sintomas e em isolamento domiciliar.





O PDT realizou convenção para ratificar as candidaturas de Dagoberto e Kelly na última quinta-feira (3). O evento foi transmitido online e teve horário marcado para comparecimento dos 43 então pré-candidatos a vereador.





Os presidentes municipal e estadual do PDT, respectivamente Wilson Fernandes e João Leite Schimidt, estiveram ao lado de Dagoberto e Kelly durante a convenção, mas todos usavam máscara.





O ato homenageou Leyde Pedroso. A jornalista morreu vítima da covid-19 às vésperas de ter seu nome selado para disputar vaga na Câmara de Vereadores.