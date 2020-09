Cabeleireiro encontrado em córrego tinha depressão e deixa filha de 12 anos

Ele havia terminado um relacionamento recentemente

Jorge Alexandre Hattene, 33 anos, encontrado morto na tarde desta terça-feira (22) ©ARQUIVO Jorge Alexandre Hattene, 33 anos, encontrado morto na tarde desta terça-feira (22) no córrego da Avenida Ernesto Geisel , há 8 anos fazia tratamento por conta da depressão. Ele fazia uso de medicamentos e na noite de segunda-feira (21), antes de sumir disse ao pai que queria tirar a própria vida. Avenida Ernesto Geisel





O pai do cabeleireiro, Sebastião Hattene, de 55 anos, disse ao site Midiamax que recebeu a ligação do filho por volta das 18h30. Assim, Jorge chorava e dizia que queria tirar a própria vida, mas o pai tentava conter. Então, após ele desligar, a família foi até o shopping Norte Sul, onde sabiam que ele estava e começaram a procurar.





Já no shopping, o pai chegou a ver vídeos das câmeras de segurança e viu Jorge tomando um chopp. Então, os familiares procuraram por Jorge nas proximidades do córrego, porém não o encontraram. Só na tarde desta terça-feira, trabalhadores que atuam nas obras nas margens do córrego encontraram o corpo.





Ainda segundo Sebastião, Jorge deixa uma filha de 12 anos. “Para ele, qualquer coisa era muito mais intenso. Um probleminha para ele virava um problema ainda maior”, lembrou o pai ao contar também que recentemente Jorge terminou um relacionamento.





A princípio, equipe da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol acompanha a ocorrência, atendida também pelo Corpo de Bombeiros. Perícia também foi acionada ao local e deve identificar a causa da morte.





Precisa de ajuda?





O CVV (Centro de Valorização da Vida) fornece apoio emocional e prevenção do suicídio, o atendimento é voluntário e gratuito à todas as pessoas que precisam conversar, a ajuda é fornecida com total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.





Telefone – Ligue 188 (ligação gratuita)





Chat – Através do link https://www.cvv.org.br/chat/





E-mail – Através do site https://www.cvv.org.br/e-mail/