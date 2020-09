Área de preservação com projeto socioesportivo no Jardim Los Angeles recebe plantio de 360 mudas de árvores doadas pela Águas Guariroba

Em comemoração ao Dia da Árvore, 21 de setembro, a Águas Guariroba e o Projeto Sócio-esportivo Coruja, realizaram o plantio de 360 mudas de espécies nativas do cerrado na área de preservação permanente (APP) onde fica a sede do projeto, no Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande. A ação foi realizada no domingo (20), utilizando todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus, contando com a participação de alunos do projeto e da comunidade do entorno.





De acordo com Celso de Oliveira, presidente do Projeto Coruja, a sede do projeto conta com 57 mil metros quadrados de área de preservação e ações comemorativas como o plantio de mudas ajuda a despertar na comunidade a consciência ambiental. “Atendemos mais de 300 pessoas em nosso projeto e de 2018 para cá temos a parceria com a Águas Guariroba na doação de mudas para ações como esta que ajudam a desenvolver a cultura ambiental entre os moradores. Ficamos muito felizes em contar sempre com o apoio da concessionária”, destacou Celso.





Willian Carvalho, gerente de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, destaca que o Projeto Coruja é uma dessas iniciativas que envolvem a comunidade e que merecem toda a admiração. “E a empresa, observando a seriedade deste trabalho, busca sempre que possível, firmar parcerias. Além de proporcionar atividades esportivas aos adolescentes da periferia, também estimula os jovens com questões voltadas a preservação do meio ambiente, com o plantio de mudas”, lembrou. “Como um dos objetivos da Águas Guariroba com o viveiro de mudas é recuperar as áreas degradadas, a empresa não poderia ficar de fora dessa ação, que culmina com o Dia da Árvore e que contribui com a educação ambiental dos jovens, recuperação da área do entorno do projeto e aproximação da comunidade”, completou.





O Projeto Coruja é ligado à Central Única de Favelas (CUFA) e oferece atividades para a comunidade como: beach tennis, futvôlei, vôlei de praia, treino funcional, basquete, basquete street, zumba, judô, tênis de mesa, calistenia e atletismo.