AQUIDAUANA| Eleições 2020: Viviane vai valorizar e fortalecer vocações culturais e esportivas do Município

Com sua candidatura a prefeita sendo a primeira registrada pela Justiça Eleitoral, a médica Viviane Orro (PSD) vem dando ênfase aos principais compromissos que pretende assumir com os aquidauanenses. Ela alinha arte, a cultura e o esporte entre as prioridades fundamentais associadas à saúde, à educação, ao emprego, à urbanização, aos direitos e ao desenvolvimento sustentável.





Ao lado do candidato a vice-prefeito, o ex-vereador Raimundo Pinheiro, e de todas as comunidades, Viviane está determinada a fortalecer plenamente o sentimento e as manifestações do que chama de "Aquidauana das Artes". E pontua, invocando a forte identificação de sua gente com essas manifestações: "Esporte e cultura se completam, um está em outro, ambos têm ligações intrínsecas, não só no gestual, na expressão física, mas na valorização da habilidade, do talento, da vocação humana para transmitir alegria, beleza, magia, enfim, tudo que engrandece e promove as pessoas e as convivências entre elas".





PROGRAMA PARTICIPATIVO - A candidata explica que o programa de governo para todos os setores seguirá o modelo da gestão democrática e participativa, fruto do diálogo mais amplo com todos os segmentos da população. A base conceitual tem diretrizes e metas como garantir a valorização e o fomento da produção e das manifestações artístico-culturais, ampliar o livre acesso das comunidades às variadas atividades da arte, assim como incentivar as várias gerações a desenvolver seus talentos.





"Isso inclui investimentos e serviços para revitalizar, abrir, modernizar e restaurar os espaços públicos. Os estímulos do poder publico à cultura andarão na mesma via do esporte, tanto para quem pratica, como para quem assiste ou é aficionado", diz Viviane. Ele lembra que Aquidauana tem uma história rica em protagonismo nas artes, na cultura e nos esportes, citando exemplos como o carnaval de rua e de clube, além das competições de diferentes modalidades, que vão do xadrez aos festivais de música, dos jogos estudantis às festas junina, torneio de laço e exposições.

©DIVULGAÇÃO

Segundo a candidata do PSD, a assessoria vai radiografar a situação geral da cultura e dos esportes para elencar um caderno de prioridades. "Nesse processo será determinante a participação popular. A prefeitura será o instrumento aberto e transparente dessa evolução, articulada com as entidades e fóruns representativos dos dois segmentos", afirmou Viviane.





"Dentro da nossa realidade, sem comprometer as finanças, sem gastar mais do que arrecadar, é possível levar adiante uma gestão ousada, empreendedora e, acima de tudo, inclusiva, combatendo a exclusão e suas causas", acrescenta.





Sobre como será desencadeado esse processo de reafirmação, Viviane ressalta, enfaticamente: "Teremos políticas publicas com o alicerce conceitual da responsabilidade e da transparência, de efetiva presença da sociedade no governo", assegura. "Temos ideias, nada trazemos do bolso para impor. Nossas ideias, aprovadas pela sociedade, e as ideias da sociedade, serão somadas e executadas como prática de gestão".





REPERCUSSÃO - Os compromissos de Viviane ganham significativas adesões, não somente no município, mas em outras regiões. Em Campo Grande, artistas de renome realçam o olhar da candidata para o segmento. É o caso do cantor, compositor e músico Santhiago, da dupla com Paulo Sérgio. Após conversar com a candidata sobre questões da arte musical, ele postou esse comentário nas redes sociais:





"Eu não voto em Aquidauana. Mas depois de uma conversa com a Dra. Viviane Orro, ouvindo suas propostas e ideias com respeito à cultura, tive a certeza: ela tem que ser, sim, a próxima prefeita de Aquidauana. Mesmo não sendo da música, ela tem ótimas ideias. E se tem a sensibilidade em entender a importância da valorização da cultura e da classe artística, as outras coisas naturalmente serão bem cuidadas e direcionadas. Eu vou fazer questão de ir lá, em Aquidauana, para pedir votos aos meus amigos. A Dra Viviane merece ser a prefeita de Aquidauana".