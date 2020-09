Após pedido de Evander, cruzamento entre Rua da Paz e Goiás ganha semáforo na Capital

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) requereu, no fim do mês de agosto, a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Goiás e da Paz, no bairro Jardim dos Estados em Campo Grande. O pedido havia sido encaminhado à Prefeitura Municipal e à Agência Municipal de Trânsito (Agetran). Nesta semana, a Agência instalou os sinaleiros.