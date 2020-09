Após furar sinal vermelho e matar motociclista atropelado, motorista foge

A moto chegou a pegar fogo após o acidente

A vítima morreu no local do acidente ©Sidnei Bronka

No fim da noite de sábado (12), Anderson Maia de Oliveira, de 27 anos, foi vítima de grave acidente de trânsito em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele morreu após ter a moto que pilotava atingida por uma S10, que furou o sinal vermelho, e o motorista ainda fugiu do local.





Conforme as informações da Polícia Civil, testemunhas viram o momento em que o motorista da S10 branca, identificado como um homem de 30 anos, furou o sinal vermelho. Assim, ele acabou atingindo a motocicleta atingida por Anderson, que ainda bateu na traseira de outro carro.

A camionete foi abandonada pelo motorista ©Sidnei Bronka

Então, Anderson morreu no local do acidente e a motocicleta chegou a pegar fogo, ficando totalmente destruída. Mesmo assim, o motorista da S10 fugiu, abandonando o veículo alguns metros adiante. Apesar da fuga, ele foi identificado e ainda foi apurado com o proprietário da S10 que a camionete estava com ele para que fosse vendida.





Com as informações, os policiais foram até a casa do suspeito, mas ele não foi localizado. Ele responderá por homicídio culposo, com aumento de pena pela omissão de socorro.