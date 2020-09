ANASTÁCIO| Eleições 2020: Com candidato à reeleição, Município tem três postulantes a prefeito

Nildo Alves, Douglas Figueiredo e Adriana Elias são os candidatos do município

Douglas, Nildo e Adriana disputam a prefeitura de Anastácio O município de Anastácio, distante 141 quilômetros de Campo Grande, tem três candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Um deles, disputa à reeleição.





O atual prefeito, Nildo Alves (PSDB) concorre a disputa ao lado do candidato a vice, Laércio Valério, do mesmo partido.





Já o ex-prefeito do município, Douglas Figueiredo (MDB) tenta voltar à cadeira de chefe do Executivo municipal, com apoio do PSB, que indicou Ricardo Carpejani como vice.





Por fim, Adriana Elias do PSL, disputa o pleito ao lado de Neilson Miranda de Oliveira, do mesmo partido e candidato a vice.





Até a manhã desta quarta-feira (23), apenas as candidaturas de Douglas e Nildo foram registradas no TRE (Tribunal Regional Eleitoral). As contas ainda aguardam julgamento.