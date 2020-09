Amambai e Aparecida do Taboado completam 72 anos nesta segunda-feira (28)

Os dois municípios do interior do Mato Grosso do Sul celebram mesma idade

Monumento dá boas-vindas aos visitantes de Aparecida do Taboado ©Camila Helem

Dois municípios de Mato Grosso do Sul fazem aniversário hoje. Nesta segunda, 28 de setembro, Amambai e Aparecida do Taboado completam 72 anos cada.





Amambai comemora na data de hoje sua emancipação política-administrativa. Já Aparecida do Taboado, celebra hoje sua fundação, que ocorreu em 1948.





Normalmente, uma data como esta contaria com festas em ambas as cidades, mas devido a pandemia do novo coronavírus, as comemorações serão mais discretas esse ano. No ano passado, ambas as cidades contaram com eventos de comemoração, com atrações musicais de graça para toda a população, para comemorar o aniversário. Este ano, no entanto, nenhuma programação pública foi divulgada pelas prefeituras.

Monumento no município de Amambai ©Vilson Nascimento/A Gazeta News