Alok e Romana Novais anunciam que nome da filha que esperam será Raika

O casal Romana Novais e o DJ Alok anunciou na noite desta segunda-feira (21) que o nome da filha que esperam será Raika. Em vídeo publicado pelas redes sociais, eles explicaram a origem do nome. “Bonita (de origem espanhola) e deusa do vento (sânscrito).Filha, você já chegou me permitindo sentir as melhores emoções”, escreveu Romana ao narrar o vídeo com Alok. “Apaixonada por esse nome. Lindo, marcante, forte, diferente e com significado”, pontuou ela.Apenas seis meses após o nascimento de Ravi, o casal Alok e Romana Novais anunciavam a gravidez em julho.





Segundo eles, a tendência é que a chegada da próxima criança seja no mesmo dia do primogênito.”Ravizinho foi promovido a irmão mais velho.





Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade”, disse a médica.

Também pelas redes sociais, o DJ Alok brincou sobre a situação. “Esse é o resultado da nossa quarentena”, disse. “Foi feito [o bebê] no dia da live. A energia da live perdurou a noite inteira. E essa luz vai permanecer pelo resto de nossas vidas”, pontuou.