ALEMS reúne Governo e entidades para discutir soluções contra queimadas no Pantanal

As questões ambientais sempre nortearam a pauta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Preocupada com as consequências das queimadas na região do Pantanal, a Casa de Leis realiza nesta quarta-feira (30), a partir das 15h, audiência pública por videoconferência para debater ações contra o fogo na planície alagada, considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) um Patrimônio Natural Mundial. Este ano, a quantidade de focos das chamas ainda existentes no Parque Estadual Encontro das águas, é a maior da história, e já destruiu 85% da área da reserva.





Participam da audiência pública representantes do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), do Ministério Público Estadual (MPE-MS), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Militar Ambiental (PMA), do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e da Polícia Militar (PMMS). Foram também convidados representantes do Instituto SOS Pantanal, do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), e outros atores envolvidos com a questão ambiental.





O presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, explicou a atuação do Poder Executivo no combate às queimadas na região. “O Governo do Estado já tem feito um esforço, com apoio da União e de entidades do terceiro setor, no sentido de controlar as chamas que devastam o nosso Pantanal. Está em curso a Operação Pantanal II, que reúne bombeiros de Mato Grosso do Sul e do Paraná e brigadistas do Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade [ICMbio] e de organizações não-governamentais. Além de contribuir para o debate deste tema, auxiliando na busca por soluções que somem nas ações de combate ao fogo, também podemos, com a audiência pública, discutir uma legislação mais enérgica contra os responsáveis pelas queimadas, e, ainda, debater sobre proteção deste bioma tão importante para região e o país”, declarou.





O deputado Lucas de Lima (Solidariedade), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa de Leis, convida toda a população para assistir à audiência. “A atual situação do Pantanal é preocupante e alarmante, tendo em vista que pela primeira vez na história o Pantanal teve o mês de setembro com mais focos de incêndio, o fogo já destruiu 85% do Parque Estadual Encontro das Águas, refúgio das onças pintadas. Além das queimadas o pantanal enfrenta uma seca histórica, o que contribui para o alastramento das chamas. Gostaria de convidar toda população a assistir a audiência pública virtual, que é de extrema importância nesse momento, para discutir medidas urgentes para controlar os focos de incêndio”, reiterou.





Serviço





A audiência poderá ser assistida, em tempo real, pelos canais:





TV ALEMS – Canal 9 da Net Claro, Via Cabo TV neste link