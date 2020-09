ALEMS| Deputados analisam PECs e Projeto de Lei Complementar na primeira sessão da semana

Já a PEC 002/2020 , de autoria do Poder Executivo, altera trecho do artigo 40 da Carta Magna de MS, que trata das disposições gerais da Segurança Pública. O objetivo da proposta é prever expressamente na Constituição Estadual a subordinação dos órgãos que compõem a Segurança Pública ao governador do Estado, vinculando-os operacional e administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), adequando o caput do artigo 40 nos termos dispostos no §6º do artigo 144 da Constituição Federal. O parecer da Comissão Especial de Reforma Constitucional é favorável por unanimidade.