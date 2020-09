Aeronave cai na região do Santa Maria; ocupantes saem ilesos

O acidente aconteceu por volta das 6h, assim que a aeronave decolou. Os destroços estão no meio da mata e ainda serão periciados

Destroços do avião ficaram pela mata, numa propriedade rural, próximo ao Aeroporto Santa Maria ©Polícia Civil

Aeronave com prefixo PT-KJU caiu na manhã de ontem (3) numa propriedade privada próximo ao Aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.





Os dois ocupantes do avião, que não tiveram os nomes divulgados, saíram ilesos. O acidente aconteceu por volta das 6h, assim que a aeronave decolou. Os destroços estão no meio da mata e ainda serão periciados.





A Polícia Civil fez o primeiro atendimento e nesta manhã vai retornar ao local com equipes do Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para apurar as causas do acidente. As causas da queda ainda serão esclarecidas. Os destroços do avião devem ser retirados na terça-feira (8).





Em maio do ano passado, próximo ao mesmo local, a queda de uma aeronave matou o médico ginecologista Pedro Arnaldo dos Santos, 67 anos, e a sua esposa, Silvana Maria Pizzo dos Santos, 65 anos.





A aeronave decolou por volta das 6h, do aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas, com destino a uma fazenda no Pantanal. O avião, segundo apurado à época, sobrevoou aproximadamente 100 metros, deu três voltas em círculo e caiu. Havia forte nevoeiro no momento da decolagem.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS