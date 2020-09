Acidente mata menino de 7 anos, deixa 3 crianças feridas e motorista é preso

Os pais da criança que morreu são vizinhos do motorista e estavam em um veículo logo atrás

Acidente fatal aconteceu na tarde de domingo, na MS-450

Um menino de 7 anos morreu em acidente na MS-450, três ficaram feridas e o o condutor do carro foi preso. Todos estavam em um veículo Fiat Uno Mille que capotou na tarde de domingo (dia 6), dois quilômetros antes do trevo de acesso ao Distrito de Palmeiras.





O homem se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas foi lavrado termo de constatação de embriaguez. Ele foi preso pela PM (Polícia Militar).





De acordo com O Pantaneiro, os pais da criança que morreu são vizinhos do motorista em Dois Irmãos do Buriti e estavam em um veículo logo atrás, chegando rapidamente à cena do acidente.





As quatro crianças (duas filhas do condutor do carro que capotou e duas do casal) foram socorridas por terceiros e levadas para o hospital de Dois Irmãos do Buriti.





O menino de 7 anos morreu no caminho para a unidade hospitalar e uma menina de 6 anos, filha do motorista preso, foi encaminhada em estado grave, na chamada vaga zero, para Campo Grande.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS