Com coronavírus, ex-deputado tem alta depois de oito dias internado

Valdenir Machado deixou o hospital Santa Rita na manhã desta terça-feira

O ex-deputado Valdenir Machado, que teve alta hoje ©Folha de Dourados

Infectado pelo novo coronavírus, o ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito pelo PSDB Valdenir Machado, teve alta na manhã desta terça-feira (4) em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Ele passou oito dias internado no hospital particular Santa Rita, quatro dos quais em leito de UTI.





O irmão de Valdenir, o vereador Idenor Machado (PSDB), disse hoje que o ex-deputado, de 72 anos, já está em casa.





Chefe do escritório regional do Governo do Estado em Dourados no primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja, Valdenir procurou o hospital no dia 27 de julho, para cirurgia na vesícula.





No hospital, os enfermeiros perceberam que o político estava com falta de ar e decidiram fazer o teste. O resultado foi positivo para covid-19. Ele estava com 50% dos pulmões comprometidos, foi levado para a terapia intensiva, mas não precisou ser intubado. Deputado estadual por quatro mandatos, Valdenir Machado é cartorário no distrito de Panambi.





Casos – Hoje, Dourados chegou a 4.402 casos positivos do novo coronavírus, 23 a mais em relação a ontem. O número de recuperados subiu para 3.555. Outros 763 infectados estão em isolamento domiciliar e 27 internados – 17 em enfermaria e 10 em UTI.





Outros 18 moradores de cidades da região, também com teste positivo de covid-19, ocupam leitos em Dourados, sendo 11 em UTI e sete em enfermaria.





Dourados registrou até agora 57 mortes em decorrência da doença. Nesta terça-feira o comitê informou que a cidade voltou ao patamar de 50 dias atrás em relação aos casos ativos. São 790 pessoas infectadas ainda com o vírus ativo.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS