TRÊS LAGOAS| Kits Alimentação e Hortifrúti serão entregues mensalmente aos alunos da REME

Considerando o aumento dos casos de COVID-19 e a preocupação da Administração Municipal de Três Lagoas em diminuir o contato dentro das unidades escolares, a entrega dos Kits Alimentação e Hortifrúti passará a ser mensalmente.





Segundo a secretária de Educação e Cultura, Heliety Antiqueira, “a única mudança que teremos é que, ao invés da entrega desses kits acontecerem quinzenalmente como estava sendo realizada, entregaremos os produtos e as frutas, vegetais e legumes mensalmente com a quantidade proporcional ao período, ou seja, 30 dias”, explicou.





KIT ALIMENTAÇÃO E HORTIFRÚTI





A entrega dos kits alimentação e hortifrúti é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), que tem buscado levar uma alimentação mais saudável aos 4.500 alunos da REME, cuja família recebe o benefício do Bolsa Família e 6.750 alunos que preencheram cadastros nas unidades no mês de maio.





“Estamos cuidando para que os nossos alunos continuem recebendo uma alimentação saudável ingerindo os alimentos que eles recebiam antes da pandemia em nossas Unidades. A preocupação da Administração sempre foi essa: oferecer o melhor aos alunos e vamos continuar nos esforçando para fazer o melhor para eles”, finalizou Heliety.





ENTREGA





As Unidades continuam coordenando as entregas, com horários agendados, para não haver aglomeração seguindo as recomendações das autoridades em Saúde e decretos municipais em relação à Covid-19.





“Solicitamos somente para que os pais não levem as crianças às Unidades na hora de pegar os kits; usem máscaras e se atentem ao distanciamento solicitado”, recomendou a secretária.