TRÊS LAGOAS| Fiscalização em comércio na véspera de Dia dos Pais é tranquilo segundo Vigilância Sanitária

Buscando conter possíveis aglomerações no comércio de Três Lagoas a equipe de fiscalização esteve neste sábado (08) no shopping e em várias lojas da Cidade para combater o avanço da COVID-19.





Segundo o diretor de Vigilância Sanitária, Cristovam Bazan, as fiscalizações foram tranquilas e o comércio cumpriu bem as normas.





“Foram visitados quase todas as lojas do centro da Cidade, além dos shoppings, lotéricas e bancos. Tivemos que atuar em algumas filas orientando sobre o distanciamento, mas foi bem tranquilo este sábado véspera de Dia dos Pais”, disse.





Bazan explica que as fiscalizações continuarão agora no período noturno se estendendo até a madrugada. “Estaremos com nossa equipe pelas ruas da Cidade fiscalizando bares, restaurantes e locais de festas e ranchos, buscando com isso evitar a aglomeração, além de orientar e supervisionar o uso de máscaras e o toque de recolher”, disse.





A fiscalização é realizada por equipes da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e os fiscais do “Três Lagoas de Olho no Coronavírus”, sob orientações do Ministério Público Estadual, pelo promotor Moisés Casarotto.