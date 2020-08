TRÊS LAGOAS| Comitê define maior rigor em fiscalizações de bares, conveniências, festas e supermercados nos próximos dias

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à COVID-19 se reuniu nesta quinta-feira (13) para definir novos posicionamentos devido ao aumento no número de casos da doença nos últimos dias.





As fiscalizações serão intensificadas em locais de maior aglomeração de pessoas, como mercados, bares, e festas em residências. “Iremos fiscalizar com maior intensidade, já que os locais continuam com aglomerações e isso tem gerado uma transmissão maior do vírus no Município”, afirmou Cristovam Bazan, diretor de Vigilância Sanitária.





Outro assunto discutido na reunião foi a barreira sanitária do Município. O Coronel Dijan, coordenador das Barreiras Sanitárias do Estado do Mato Grosso do Sul, esteve na reunião e comentou sobre o trabalho que vem sendo realizado.





“O nome ‘Barreira Sanitária’ não quer dizer obstáculo, mas sim postos de controle e monitoramento para mudança de comportamento e coleta de dados. Entendemos que cada pessoa abordada faz a conscientização de uma família toda”, comentou o Coronel.





Ele também informou que os motoristas de caminhão que adentram o município são monitorados pelas empresas que estão prestando serviços e muitas delas realizam até testagens nos mesmos quando necessário.





As regras dos últimos decretos serão mantidas para os próximos dias. “Caso haja um aumento expressivo no número de casos, nos reuniremos novamente para medidas mais rígidas. Por enquanto iremos intensificar a fiscalização e evitar que aconteçam aglomerações de pessoas em tempo em que todos deveriam estar cuidando uns dos outros”, concluiu o promotor de Justiça Moisés Casarotto.