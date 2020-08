Trechos da BR-163/MS têm obras e serviços da CCR MSVia

A CCR MSVia informa que, devido à realização de obras e serviços de melhoria na BR-163/MS, implanta operações pare-e-siga em trechos da rodovia, bem como desvios no fluxo de veículos.





O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária, alerta sobre a importância do respeito à sinalização nos locais, pois, mesmo com as obras muito bem sinalizadas, é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos, pois pode haver retenção de tráfego.





Pontos com desvio no tráfego

Campo Grande – entre os kms 496 e 494;

Dourados – entre os kms 262 e 261;

Itaquiraí – entre os kms 111 e 109;

Pontos com pare-e-siga

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 809 e 808;

Bandeirantes – entre os kms 568 e 566;

Douradina – entre os kms 302 e 300 entre os kms 288 e 287;

Caarapó – entre os kms 208 e 206;

Juti – entre os kms 164 e 162;

Naviraí – entre os kms 146 e 144 e entre os kms 134 e 132;

Itaquiraí – entre os kms 102 e 100;

Eldorado – entre os kms 47 e 45.

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).