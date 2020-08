Terça-feira será de tempo nublado com possibilidade de chuva

Em Campo Grande a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 26°C





A terça-feira (18) terá tempo nublado com possibilidade de chuva em todo Mato Grosso do Sul. Com queda nas temperaturas, o tempo fica mais fresco que o comum, com umidade relativa do ar elevada.





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o dia deve permanecer chuvoso nas regiões sudoeste e sul, onde já caiu o maior volume de água nos últimos dias. Na parte do bolsão há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.





Somente o norte e nordeste seguirão com céu parcialmente nublado e baixa expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ficará em alta, exceto nas regiões norte e nordeste que ainda podem atingir índices de alerta durante a tarde.





Em Campo Grande a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 26°C. Em Dourados a mínima fica na casa dos 14°C com máxima de 22°C. Já em Coxim e Chapadão do Sul o dia começa com 17°C e a máxima de 38°C.